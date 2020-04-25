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Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом

Он госпитализирован с двусторонней пневмонией

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сам политик сообщил ТАСС в субботу.

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"Лечимся. Да, подтвердился коронавирус... Двусторонняя вирусная пневмония. Высокой температуры нет особо", - сказал Новиков. По его словам, коронавирусную инфекцию выявил и тест, и проведенная компьютерная томография легких.

Депутат добавил, что не знает, от кого мог заразиться. "Нет предположений. Контактов разных было много", - сказал он.

Ранее о своей госпитализации с коронавирусом ТАСС сообщил другой депутат от КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его мнению, он заразился от своего водителя.

Теги
РоссияКалашников, Леонид Иванович (политик)Новиков, Дмитрий ГеоргиевичПандемия коронавируса нового типа
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