Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сам политик сообщил ТАСС в субботу.

"Лечимся. Да, подтвердился коронавирус... Двусторонняя вирусная пневмония. Высокой температуры нет особо", - сказал Новиков. По его словам, коронавирусную инфекцию выявил и тест, и проведенная компьютерная томография легких.

Депутат добавил, что не знает, от кого мог заразиться. "Нет предположений. Контактов разных было много", - сказал он.

Ранее о своей госпитализации с коронавирусом ТАСС сообщил другой депутат от КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его мнению, он заразился от своего водителя.