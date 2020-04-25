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Пандемия коронавируса нового типа
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Восемь воспитанников суворовского училища в Твери заразились коронавирусом

В Минобороны добавили, что инфицированные изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Тесты восьми воспитанников Тверского суворовского училища выявили наличие коронавируса. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

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"В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат", - сказали в министерстве.

В Минобороны добавили, что инфицированные суворовцы изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков. "Состояние нормальное, без симптоматических проявлений", - уточнили в ведомстве. В министерстве также пояснили, что руководство учебного учреждения находится в постоянном контакте с родителями и доводит всю необходимую информацию через родительский комитет и лично обратившимся родителям.

С начала апреля образовательный процесс в училище был переведен в дистанционный формат. "Отменены построения личного состава, культурно-массовые и спортивные мероприятия, соблюдаются нормы социальной дистанции", - добавили в Минобороны.

К проводимым в Алабине тренировкам в составе парадных расчетов, сообщили в военном ведомстве, инфицированные воспитанники Тверского суворовского военного училища не привлекались.

Также в военном ведомстве опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что воспитанников училища заставляли шить медицинские маски. "Информация <…> является ложью и глупостью", - отметили в военном ведомстве, подчеркнув, что все воспитанники и преподавательский состав училища в необходимом объеме обеспечены средствами защиты и профилактики.

Ранее случаи заражения новой коронавирусной инфекцией были выявлены у девяти курсантов Военного университета, у 31 находящегося в Москве воспитанника Нахимовского морского училища, у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного командного училища, а также у ряда курсантов иностранного факультета и 55 курсантов других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Теги
РоссияТверская областьПандемия коронавируса нового типа
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