Количество заразившихся коронавирусом сотрудников "Ижмеха"выросло до девяти

ИЖЕВСК, 25 апреля. /ТАСС/. Количество работников "Ижевского механического завода" (входит в концерн "Калашников"), зараженных коронавирусом, выросло до девяти, сообщается в субботу в телеграм-канале оперативного штаба республики по вопросам коронавируса.

"В общей сложности зарегистрировано девяти случаев заражения коронавирусом среди работников АО "Ижевский механический завод". По данным фактам управлением Роспотребнадзора по Удмуртии проводится эпидемиологическое расследование, на предприятии организованы противоэпидемические мероприятия", - сказано в сообщении.

За сутки в Удмуртии, по данным канала, выявили девять новых случаев заражения, на 25 апреля в общей сложности в республике 202 подтвержденных случая заражения, 19 человек выздоровели, четверо умерли.

О первых случаях заражения работников "Ижмеха" стало известно 23 апреля. Заразились три человека, затем их количество увеличилось до шести, 200 человек находятся на домашнем карантине, о закрытии предприятия речи не идет.

Ижевский механический завод - одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий, выпускающих спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику. Входит в группу компаний "Калашников".