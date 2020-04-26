Ростовские власти заявили, что в моногородах региона высокий процент заражения COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. /ТАСС/. Процент заразившихся коронавирусом в моногородах Ростовской области выше, чем в целом по региону. Об этом сообщает в субботу сайт правительства области по итогам выступления главы региона Василия Голубева на заседании оперативного штаба.

"По уровню заболеваемости: сегодня в Ростовской области на 10 тысяч населения показатель заболевших - 1,39. Наши лидеры по заболеваемости сегодня в Ростовской области: Донецк (13), в 10 раз больше, чем в среднем по области; в Зверево - 11,9, в восемь раз выше, чем в среднем по Ростовской области. Мы имели скачек в Батайске, это большой город, но в итоге они остановились на уровне 3,5, это в 2,5 раза выше, чем в среднем по Ростовской области", - приводит пресс-служба правительства слова губернатора.

Отмечается, что ни одного случая заражения не зафиксировано в Дубовском, Константиновском, Миллеровском, Морозовском, Неклиновском, Орловском, Песчанокопском, Родионово-Несветаевском, Советском и Чертковском районах региона.

Как ранее сообщали в пресс-службе губернатора, всплеск заболеваемости в Донецке Ростовской области вызван тем, что в город вернулись около 1 тысячи вахтовиков из других регионов. Их всех взяли под тщательный контроль.

Донецк, Зверево и Гуково являются моногородами Ростовской области.