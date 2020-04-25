Несколько сотен человек собрались в Берлине на акцию протеста против ограничений

БЕРЛИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Несколько сотен человек собрались в субботу в Берлине на акцию протеста против ограничений, введенных властями в связи с распространением коронавируса. Она проходит у театра "Фольксбюне" (Берлинский народный театр) на площади Розы Люксембург в центре германской столицы, передает корреспондент ТАСС.

Примерно в 15:00 (16:00 мск) полицейские выставили заграждения на улицах, ведущих к театру, для недопущения наплыва новых протестующих к месту акции. Стражи порядка при помощи громкоговорителей призвали демонстрантов разойтись в связи с запретом на проведение подобных собраний.

Власти Берлина не давали санкции на организацию демонстрации. Тем не менее представители самых разных политических течений прибыли на площадь Розы Люксембург выразить протест против мер, которые, по их мнению, ограничивают права и свободы. По данным правоохранительных органов Берлина, порядок обеспечивают около 200 сотрудников, в том числе в касках и бронежилетах.

Протестующие с сарказмом просят проходящих мимо полицейских "соблюдать дистанцию". В то же время собравшиеся сами явно не выдерживают необходимую дистанцию в 1,5 метра по отношению к окружающим.

При этом ограничения, введенные в Берлине в связи с пандемией, по сравнению с некоторыми землями ФРГ, не говоря уже о странах, достаточно мягкие. Людям разрешено выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции. Работают магазины площадью не более 800 кв. м. и даже небольшие рынки.

Гражданам запрещается собираться более чем по двое, кроме семей и людей, живущих под одной крышей. С понедельника обязательно нужно будет надевать респираторную маску в общественном транспорте. Но, например, ее ношение в магазинах, в отличие от большинства германских регионов, не будет обязанностью.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Конкретно в Берлине, по оценке издания Der Tagesspiegel, заразились 5 532 человека, умерли 113. Выздоровели уже 4 412. В целом по Германии были инфицированы 155 418, умерли 5 805. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.