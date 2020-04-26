Эстафета "Дорогами Победы" завершилась в городе Балтийск Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 26 апреля. /ТАСС/. Эстафета "Дорогами Победы", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и завершению в Восточно-Прусской наступательной операции Советских войск, финишировала в субботу в самом западном городе РФ Балтийске (ранее Пиллау), который 25 апреля 1945 года стал последним городом на территории бывшей Восточной Пруссии, взятым советскими войсками в ходе Восточно-Прусской операции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Ровно 75 лет назад войска 11-й гвардейской армии генерал-полковника Кузьмы Галицкого после тяжелейших пятидневных боев овладели последним городом на территории Восточной Пруссии. С падением Пиллау был полностью ликвидирован мощный плацдарм немецких войск на Балтийском море. Фактически, Восточно-Прусская наступательная операция была победоносно завершена. В день 75-летия этого события в Калининградской области завершается региональная эстафета "Дорогами Победы". Она стартовала в октябре прошлого года, объединив все населенные пункты региона, в которых в 1944 и 1945 годах проходили сражения Восточно-Прусской операции", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Это знаменательная дата в истории нашего края. Вечная память павшим воинам Красной Армии, подарившим нам нашу область и спасшим мир от фашизма". - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которого цитирует пресс-служба областного правительства.

В муниципалитетах проходили памятные митинги, жители отдавали почести павшим воинам. Балтийск стал финальной точкой акции. Волонтеры Победы победы возложили цветы к трем мемориалам советских солдат, павших в боях за город. Память погибших при штурме города почтили глава города и глава городской администрации. Массовые мероприятия не проводились в связи с ограничениями введенными из-за пандемии, уточнили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета. Городские власти призвали жителей в 20:00 по местному времени зажечь в окнах своих домов свечи в память советских солдат и офицеров павших в боях за город.

В ходе Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр", вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. Советские войска уничтожили более 25 немецко-фашистских дивизий и нанесли потери от 50 до 75 % другим 12 дивизиям. Более 126 тыс. советских солдат и офицеров погибли и пропали без вести, более 458 тыс. воинов получили ранения. Полностью боевые действия завершились разгромом остатков частей вермахта на косе Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса), на которую советские бойцы переправлялись уже 25 апреля. Первые захватившие плацдарм на косе бойцы были удостоены звания Героя Советского Союза.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина. Порт Пиллау, где завершился разгром фашистский войск в Восточной Пруссии, переименован в Балтийск и стал главной базой Балтийского флота.