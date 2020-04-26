В Петербурге роддом возобновил работу после карантина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Родильный дом №18 в Санкт-Петербурге открылся после временного закрытия на прием из-за выявленного случая заражения коронавирусной инфекцией на территории учреждения.

"Родильный дом работает в штатном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на официальном сайте медучреждения.

Ранее из-за коронавируса также закрылись на карантин роддома №10 и №17, отделение городской психиатрической больницы № 3 им. Скворцова-Степанова. Помимо этого на карантине находятся детское отделение Петербургского городского онкологического центра, хирургическое отделение Городского клинического онкологического диспансера, Клиника им. Пирогова СПбГУ, НИИ ТО им. Вредена, а также общежитие Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика Павлова. Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого. Эндокринологическое и травматологическое отделения Елизаветинской больницы также закрылись на карантин из-за случаев коронавируса среди пациентов и у одного сотрудника.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, случаи заражения коронавирусом зафиксировали в пансионате для пожилых людей и в психоневрологическом интернате.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2 926 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели после заражения коронавирусом 460 человек, умерли 23.