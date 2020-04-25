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Пандемия коронавируса нового типа

Песня 99-летнего ветерана, закрытие вестибюлей метро. Главное о коронавирусе за 25 апреля

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано  74 588 случаев  заражения, из них новых — 5 966, за сутки умерли  66 человек, за весь период — 681. Четвертый день подряд рост числа инфицированных в стране не превышает 10%.
  • Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий (МСП) в пострадавших отраслях.
  • "Аэрофлот" за время кризиса сократил перевозки пассажиров со 110-120 тыс. до 3-5 тыс. в сутки.
  • Туроператоры и отельеры в России разрабатывают специальные предложения для отдыха медицинских работников после нормализации эпидемиологической обстановки.
  • Кабмин утвердил перепрофилируемые медорганизации для борьбы с коронавирусом в регионах.Количество коек для больных и пациентов с подозрением на COVID-19 вырастет на 4 981.
  • Вывозной рейс Рим - Санкт-Петербург - Москва запланирован на 29 апреля.
  • Российские тест-системы направят в Германию для сравнения с немецкими разработками.
  • По словам экспертов, противомалярийные препараты могут оказывать серьезное воздействие на сердце, печень, центральную нервную систему и эндокринные органы. При коронавирусе нового типа их следует назначать с осторожностью, и делать это могут только врачи.

Москва

  • Количество выявленных случаев заражения приблизилось к 40 тыс. За сутки зафиксировано 2 612 случаев.
  • Еще 312 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, поправились в Москве, всего вылечились уже 3 047 пациентов.
  • Вестибюли еще 13 станций метро временно закроют.
  • Главы организаций в Москве смогут проверить сведения в цифровых пропусках сотрудников, тем самым избежав их аннулирования, с помощью нового онлайн-сервиса.
  • Власти Москвы опровергли информацию о запрете врачам выходить на больничный.
  • Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подготовили для ветеранов продуктовые наборы, в которые войдут макароны, гречка, рис, чай, кофе, печенье и медицинские маски.

Мир

  • Более 2,8 млн случаев заражения.
  • ООН к настоящему моменту собрала $697 млн из требуемых 2 млрд для оказания гуманитарной помощи странам во время пандемии.
  • Сенаторы США от Республиканской партии направили генеральному секретарю ООН письмо с просьбой организовать независимую оценку действий Всемирной организации здравоохранения.
  • Власти Бельгии приняли решение начать с 4 мая поэтапную отмену карантина.
  • Половина населения США проживает в штатах, власти которых планируют отменить санитарные ограничения.
  • Госсекретарь США Майкл Помпео выступил за то, чтобы Вашингтон продолжил финансировать программы Всемирной организации здравоохранения по борьбе с распространением нового коронавируса и полиомиелита в семи государствах.
  • Правительство Индонезии взяло паузу в реализации проекта переноса столицы на остров Калимантан, а подготовленные средства из бюджета частично направлены на борьбу с пандемией коронавируса.
  • Аргентинские власти договорились с заключенными, устроившими в тюрьме бунт, о прекращении беспорядков.Участники бунта требовали освободить их из-под стражи или перевести под домашний арест, так как считают, что в тюрьме нет условий для остановки распространения коронавируса.
  • Песня 99-летнего ветерана в поддержку врачей возглавила британские чарты.
' YouTube/DeccaRecordsMusic'

 

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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