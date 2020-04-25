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75-летие Победы

Посол: ветераны на 75-летии Победы вдохновят россиян и американцев на преодоление проблем

Как отметил Анатолий Антонов, такая встреча состоится, когда отступит новая всемирная "чума"

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Встреча ветеранов Второй мировой войны из России и США на праздновании 75-летия Великой Победы в Москве должна вдохновить современное поколение россиян и американцев на преодоление существующих проблем в интересах всего мира. Уверенность в этом выразил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для американского телеканала Fox-31, текст статьи размещен в субботу на сайте российского посольства в Вашингтоне.

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"Если на современном этапе нашим отношениям не хватает взаимного доверия, мы можем и обязаны обратиться к тем, кто имел мудрость и смелость отринуть разногласия ради великой цели. Живые носители "Духа Эльбы" - советские и американские ветераны Второй мировой войны - все еще союзники, какими они были в 1945 году. Их встреча на праздновании 75-летия Великой Победы в Москве должна вдохновить современное поколение россиян и американцев на преодоление существующих проблем в интересах всего мира", - отметил Антонов.

"Такая встреча уже готовится и обязательно состоится, когда отступит новая всемирная "чума". Эта беда, кстати, уже продемонстрировала нашу взаимную готовность помогать друг другу, как во времена ленд-лиза", - продолжил российский посол в США. Он информировал, что на торжества приедут помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли. "Рады, что вместе с ветеранами на торжества приедут представители президента Трампа - помощник по национальной безопасности О'Брайен и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Милли", - сказал Антонов.

В пятницу американский посол в РФ Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают решение России перенести торжества по случаю Дня Победы на более поздний срок и будут рады отпраздновать годовщину вместе. Он подчеркнул, что окончание войны в Европе, поставившее точку в разгроме нацизма и фашизма - важное исторические событие, которое не должно быть забыто. Ранее дипломат сообщил, что американскую делегацию на праздновании Дня Победы в Москве возглавит О'Брайен.

В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году, когда отступит угроза коронавируса. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, иностранным лидерам, которые ранее получили приглашения посетить Москву для празднования Дня Победы, будет предложено отложить визиты в связи с переносом торжеств.

О переписывании истории 

Антонов выразил сожаление по поводу попыток в некоторых странах героизировать гитлеровцев и их пособников. "Искреннее недоумение и возмущение вызывает стремление поставить на одну доску нацистский режим и Советский Союз. Преступлением против исторической объективности являются настойчивые попытки поставить знак равенства между агрессорами и освободителями. Теми, кто развязал Холокост и теми, кто положил конец геноциду целых народов". - продолжил посол РФ в США, указав, что "подобное переписывание истории в конъюнктурных целях оскверняет бессмертный подвиг всех, кто сражался против человеконенавистнической гитлеровской машины".

"Выкованные в огне сражений традиции партнерства между нашими странами - наглядное свидетельство того, что лишь совместными усилиями мы можем справиться со стоящими перед человечеством глобальными вызовами и угрозами. Россия и США, будучи двумя крупнейшими ядерными державами и членами Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за поддержание международной стабильности и безопасности", - отметил Антонов.

Встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года. В районе города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичАнтонов, Анатолий ИвановичСалливан, Джон75-летие Победы
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