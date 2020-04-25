WP: в Минздраве США проводятся расследования из-за разработанных тестов на вирус

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальных служб США проводит два независимых расследования в связи с тем, что Центрам по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) не удалось в сжатые сроки разработать эффективную тест-систему для выявления заболевших новым коронавирусом. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post .

Руководство Минздрава, а также аппарат генерального инспектора ведомства изучает действия ЦКПЗ, которые могли привести к проблемам с разработкой тест-систем и к задержке широкомасштабных усилий по выявлению коронавируса в Соединенных Штатах. Первое расследование началось еще в марте, а второе в середине апреля. Их результаты будут опубликованы не ранее 2021 года, отмечает издание.

Передача ЦКПЗ медучреждениям тестовых наборов была отложена на несколько недель после того, как в начале января их первая партия показала десятки ложноположительных результатов. По данным The Washington Post, это произошло из-за загрязнения компонентов тест-систем на одном из предприятий организации в Атланте (штат Джорджия). Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) пришло к выводу, что ЦКПЗ нарушили собственный регламент при производстве. В конце февраля управление рекомендовало организации передать производство тест-систем внешнему подрядчику. ЦКПЗ в итоге последовали рекомендациям, но задержка помешала усилиям властей по обнаружению коронавируса и борьбе с его распространением по всей территории Соединенных Штатов, отметила газета.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 907 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 52 тыс. человек.