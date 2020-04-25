Glamour лишил Регину Тодоренко звания "Женщина года" из-за критики жертв домашнего насилия

ТАСС, 25 апреля. Журнал Glamour Russia лишил телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года - 2019" из-за критики жертв домашнего насилия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице издания в Instagram.

"Регина Тодоренко больше не носит титул "Женщина года" Glamour. Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо", - говорится в сообщении.

В четверг Тодоренко в интервью изданию People Talk заявила, что женщины - жертвы домашнего насилия должны задуматься о том, не несут ли они сами ответственность за жестокость партнера по отношению к ним, а не жаловаться об этом в соцсетях. Эти высказывания вызвали широкий резонанс в интернете и шквал критики в адрес телеведущей. Позднее Тодоренко на своей странице в Instagram извинилась за "некорректные формулировки" и отметила, что выступает против домашнего насилия.