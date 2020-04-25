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Пандемия коронавируса нового типа
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Роспотребнадзору поручено определить субъекты в зоне риска распространения коронавируса

Ведомству также должно подготовить рекомендации для граждан о мерах предосторожности

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 28 апреля определить субъекты РФ, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в поручениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"Роспотребнадзору до 28 апреля 2020 года определить субъекты Российской Федерации, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и по результатам проинформировать Минздрав России и соответствующие субъекты Российской Федерации", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте правительства.

Мишустин также поручил Роспотребнадзору, Минздраву, Минтрансу, МВД подготовить рекомендации для граждан о мерах предосторожности из-за коронавируса.

"Роспотребнадзору, Минздраву России, Минтрансу России, МВД России подготовить рекомендации для граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на снижение распространения новой коронавирусной инфекции в период проведения майских праздников, в том числе с учетом необходимости исключения или снижения перемещения граждан внутри страны", - говорится в документе.

Кроме того, информирование населения поручено обеспечить в том числе с использованием ресурсов Коммуникационного центра правительства РФ. Поручение необходимо исполнить к 27 апреля.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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