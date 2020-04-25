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Пандемия коронавируса нового типа
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Минздрав должен обеспечить выплаты студентам, помогающим пациентам с коронавирусом

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения РФ обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Об этом говорится в поручениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"Минздраву России обеспечить осуществление стимулирующих выплат студентам 4-х и 5-х курсов российских медицинских вузов, проходящим на возмездной основе практику в медицинских учреждениях и принимающим участие в работе по оказанию специализированной медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией с легкой формой течения заболевания", - говорится в материалах заседания.

Согласно поручению, необходимо довести указанную информацию до субъектов РФ с установлением контроля за исполнением. Срок обозначен до 28 апреля 2020 года.

Ранее на заседании президиума Совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что ведомство готово рассмотреть вопрос о более массовом привлечении студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом, которые на сегодняшний день работают в качестве волонтеров.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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