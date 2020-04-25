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Минздрав представит предложения по закупке лекарств для лечения пациентов с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поручил ведомству подготовить решения по сокращению сроков сертификации в РФ зарубежных аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву России до 30 апреля представить предложения по организации централизованной закупки препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля, опубликованных на сайте правительства в субботу.

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"Минздраву России, Минпромторгу России, Минфину России представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по организации централизованной закупки лекарственных препаратов, необходимых для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Срок - 30 апреля 2020 года", - говорится в тексте документа.

Мишустин также поручил Минздраву, Минэкономразвития, ФМБА, Роспотребнадзору представить решения по сокращению сроков сертификации в РФ зарубежных аппаратов ИВЛ. 

"Минздраву России, Минэкономразвития России, ФМБА России, Роспотребнадзору представить решения по снижению количества проверочных мероприятий и сокращению сроков сертифицирования в России зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте правительства.

Срок исполнения поручений до 27 апреля 2020 года.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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