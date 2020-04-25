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Пандемия коронавируса нового типа
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Минздрав подготовит критерии госпитализации лиц с коронавирусной инфекцией

Критерии подготовят к 27 апреля

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору до 27 апреля подготовить предложения по единым критериям госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести течения заболевания. Об этом говорится в решениях итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля, опубликованных на сайте правительства в субботу.

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"Минздраву России, Роспотребнадзору подготовить предложения по единым критериям госпитализации в медицинские организации лиц с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести течения заболевания. Срок - 27 апреля 2020 года", - говорится в документе.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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