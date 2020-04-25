В Госдуме заявили, что приняли карантинные меры еще до того, как их ввели в регионах РФ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Госдума заблаговременно приняла все карантинные меры для борьбы с распространением коронавируса, ограничения были введены раньше, чем в РФ, при этом нижняя палата не могла прекратить работу. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС заявил первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

"Меры в Госдуме были приняты задолго до того, как они начали вводиться по всей стране. Общепит был закрыт за две недели до того, как это сделали в Москве", - сказал Шхагошев. При этом, по его словам, "руководство Думы прекрасно понимало, что палате нужно работать для принятия законов", направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и минимизацию социально-экономических последствий пандемии.

Шхагошев при этом заметил, что не слышал от коллег по фракции о том, чтобы у кого-то из них был выявлен коронавирус. "Ничего подобного от членов своей внутрифракционной группы не слышал", - сказал он.

Аналогичную информацию ТАСС предоставил и другой первый замруководителя думских единороссов Николай Панков. "В нашей [внутрифракционной] группе на самочувствие никто не жаловался. Меры безопасности и необходимые предписания все соблюдают. Кто сейчас находится в регионе - работают в максимально дистанционном режиме", - сказал он.

Ранее стало известно, что у двух депутатов от КПРФ - Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова - было диагностировано воспаление легких, вызванное коронавирусом. Калашников утверждает, что заразился от водителя.