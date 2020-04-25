Кабмин поручил МЧС проработать возможность дезинфекции домов и улиц

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило МЧС, Минобороны и Роспотребнадзору представить предложения о массовой дезинфекции зданий и уличных пространств. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение было дано по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"МЧС России, Минобороны России, Роспотребнадзору проработать вопрос разворачивания временных коек и представить предложения о возможных мероприятиях и сроках по проведению массовой дезинфекции зданий, сооружений и уличных пространств", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - до 27 апреля.