Выплаты студентам медвузов и отмена ограничений для бизнеса. Новые поручения Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля. Исполнение распоряжений председатель правительства возложил на министерства и профильные ведомства.
- Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав должны представить предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных для бизнеса из-за распространения коронавируса.
- Роспотребнадзор представит предложения для организации взаимодействия с бизнесом для продолжения работы в условиях пандемии.
- Минздрав должен обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
- Минздрав и Роспотребнадзор подготовят предложения по единым критериям госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от тяжести течения заболевания.
- Роспотребнадзор определит субъекты России, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции. По результатам он должен проинформировать Минздрав России и соответствующие регионы страны.
- Роспотребнадзору, Минздраву, Минтрансу и МВД поручено подготовить рекомендации для граждан о мерах предосторожности.
- МЧС, Минобороны и Роспотребнадзор должны представить предложения о массовой дезинфекции зданий и уличных пространств.
- Минздрав, Минпромторг и Минфин представят согласованные предложения по организации централизованной закупки лекарств, необходимых для лечения пациентов с коронавирусом.
- Минздраву, Минэкономразвития, ФМБА, Роспотребнадзору также поручено представить решения по сокращению сроков сертификации в РФ зарубежных аппаратов ИВЛ.