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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижегородской области у сестер Дивеевского монастыря подтвердился коронавирус

С субботы обитель закрыли на карантин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апреля. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом выявили в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области, диагноз подтвердился у сестер, проживающих на его территории. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Нижегородской епархии на сайте региональной митрополии.

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"Среди сестер, проживающих на территории монастыря, имеются случаи простудных заболеваний. Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус в начальной стадии заболевания. Все заболевшие сестры изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Монастырь закрыт для прихожан минимум до 30 апреля, также ограничен въезд в село. С 25 апреля монастырь находится на карантине.

В Нижегородской области зафиксировано 1214 случаев заражения коронавирусом, 92 человека выздоровели, восемь умерли.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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