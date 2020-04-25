СМИ: предприниматели на Украине штурмовали два закрытых рынка и возобновили торговлю

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Предприниматели "взяли штурмом" два рынка в городе Каменское Днепропетровской области Украины, закрытых на карантин в связи с пандемией нового коронавируса, и самовольно возобновили торговлю. Об этом сообщило в субботу украинское издание "Цензор.нет" .

Издание ссылается на запись на странице в Facebook жительницы Каменского Галины Залоги, которая сообщила о том, что торговцы силой открыли ворота рынков и приступили к работе. "Сегодня предприниматели не выдержали и штурмом ворот Центрального и Дмитровского рынков города Каменское реализовали свое право на труд", - написала Залога.

Она опубликовала в соцсети видеозаписи, сделанные на рынке в Каменском. По ее утверждению, очередей перед лотками нет, а торговцы соблюдают санитарные нормы и правила карантина.

При этом "Цензор.нет" отмечает, что на видео заметно, как у некоторых покупателей маски опущены под подбородок, а на входе на рынок не соблюдается безопасная дистанция в 1,5 м.

На видеозаписях, опубликованных в Facebook, на рынке не видно полицейских или представителей власти. На сайте главного управления Нацполиции в Днепропетровской области нет сообщений о самовольном открытии рынков.

Ранее в некоторых городах Украины, в том числе в Одессе, Запорожье, Мелитополе, прошли акции протеста мелких предпринимателей против закрытия рынков.

Украинское правительство 14 апреля запретило работу рынков в стране из-за невыполнения ими правил работы в условиях карантина. В настоящий момент в стране действует общенациональный карантин, правительство Украины в среду приняло решение продлить его до 11 мая. В субботу Минздрав Украины сообщил, что в стране выявлено 8 125 зараженных коронавирусом, умер 201 человек, 782 пациента выздоровели.