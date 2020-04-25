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Пандемия коронавируса нового типа

В Якутии умер первый пациент с коронавирусной инфекцией

Женщине было 65 лет

25 апреля. /ТАСС/. Первая пациентка с коронавирусной инфекцией умерла в Якутии. Об этом у себя в Instagram в субботу сообщил глава региона Айсен Николаев.

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"Пришла печальная новость - в Якутске умерла пациентка с коронавирусной инфекцией. Ей было 65 лет. Женщина поступила в больницу уже на поздней стадии заболевания в тяжелом состоянии. Наши врачи делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Возраст и многочисленные сопутствующие хронические заболевания сыграли свою роль", - говорится в сообщении.

По данным республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, женщину госпитализировали с двухсторонней пневмонией 12 апреля в тяжелом состоянии, 15 апреля ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. "У пациентки были сопутствующие тяжелые хронические заболевания, в том числе обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма. Кроме того, у женщины была единственная почка", - добавили в оперштабе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Якутии заразился 141 человек.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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