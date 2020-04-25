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Пандемия коронавируса нового типа

В Великом Новгороде принудительно госпитализировали семью с коронавирусом

В больницу отправили в том числе троих детей

ТАСС, 25 апреля. Новгородский районный суд в субботу принудительно госпитализировал семью с тремя несовершеннолетними детьми, всем членам которой диагностировали инфицирование коронавирусом. Родители с детьми, несмотря на выявленную инфекцию, продолжали работать и выходить на прогулки, не взирая на запрет главного санитарного врача региона. Об этом сообщил официальный сайт районного суда Новгородской области.

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"Суд решил госпитализировать в недобровольном порядке в государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Новгородская областная инфекционная больница" для последующего лечения на срок до 30 апреля 2020 года включительно вышеуказанных административных ответчиков, в том числе, трех несовершеннолетних лиц 2017, 2016 и 2014 годов рождения, проживающих в Великом Новгороде. Настоящее решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

C требованием направить на принудительное лечение семью, уклонившуюся от госпитализации в областную инфекционную больницу, в суд обратилось новгородское управление Роспотребнадзора. Ведомство предоставило документы, а также свидетельства соседей, что дети и родители не соблюдали режим изоляции, хотя уже имели положительные тесты на коронавирус. Один из взрослых продолжал ходить на работу, а второй вместе с детьми регулярно гулял в общественных местах.

"Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку по новой коронавирусной инфекции, уклоняясь от госпитализации, административные ответчики - больные коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, поставили под угрозу как свое личное здоровье, так и здоровье окружающих, которые по стечению обстоятельств могут оказаться в непосредственной близости", - отметили в суде.

Дело рассмотрели в отсутствии заболевшей семьи. За ними остается право оспорить решение суда первой инстанции.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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