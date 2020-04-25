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75-летие Победы

Постпредство РФ при ООН вместе со странами СНГ запустило проект в соцсетях ко Дню Победы

Официальный представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский отметил, что цель проекта - почтить память соотечественников, благодаря беспрецедентному мужеству и патриотизму которых враг был сокрушен

ООН, 25 апреля. /ТАСС/. Постоянные представительства при ООН стран СНГ в условиях запрета на общественные мероприятия подготовили специальный проект в соцсетях, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"По случаю 75-летия победы страны СНГ в ООН 25 апреля запускают общий проект в социальных сетях "Подвиг75", который продлится до 9 мая. Его цель - почтить память соотечественников, благодаря беспрецедентному мужеству и патриотизму которых враг был сокрушен", - сказал он.

Каждая из стран поделится рассказами о национальных героях и их самоотверженных поступках в годы Великой Отечественной войны. "Так удастся создать своего рода единую летопись подвигов наших народов в социальных сетях, привлечь внимание общественности к роли СССР в освобождении Европы и мира от нацизма", - добавил дипломат.

Он обратил внимание, что в подготовке проекта помог Музей Победы в Москве. "В рамках его инициативы "В борьбе против нацизма мы были вместе" собраны архивные документы и фотографии, показывающие многонациональный характер великой Победы и вклад в ее достижение каждой из республик СССР. Эти материалы будут активно использоваться при подготовке публикаций по теме #Подвиг75", - пояснил Стржижовский.

В российском постпредстве уверены, что в нынешних условиях виртуальная мемориальная выставка "станет важным примером столь востребованной сейчас международной солидарности". "Она показывает единство стран СНГ в исторических оценках нашего героического прошлого. Совместный проект - лучший ответ на все попытки ревизии итогов войны и искажения фактов, который позволит сохранить общую память о самоотверженных подвигах наших соотечественников", - заключил представитель дипмиссии.

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Россия75-летие Победы
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