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Пандемия коронавируса нового типа
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Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 200 тыс.

По меньшей мере 2 млн 845 тыс. человек заразились
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© EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI DIGITALLY ALTERED

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Общее количество умерших из-за коронавируса нового типа в мире превысило 200 тыс. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи заболевания.

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По последним данным, в мире заразились по меньшей мере 2 млн 845 тыс. человек, а умерли 7,05% из них - порядка 200,5 тыс. Отметка в 100 тыс. умерших была преодолена 10 апреля, таким образом, этот показатель удвоился почти за две недели. При этом выздоровел примерно каждый четвертый заразившийся - 737,4 тыс. пациентов.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в США, на которые приходится примерно треть всех случаев заболевания в мире. Там умерли 5,67% инфицированных - 52,1 тыс. человек. Следом идет Италия, где умерли 13,51% заболевших - 26 384 пациента. На третьем месте в мире Испания, где умерли 10,24% инфицированных - 22 902 человека.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
СШАИспанияИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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