В Нижегородской области село Дивеево закрыли на карантин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области закрыли на карантин село Дивеево, где проживает свыше 6 тыс. человек, после обнаружения коронавируса у сестер Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Постановление правительства региона опубликовано в субботу на портале правовой информации.

"Ввести на территории села Дивеево Дивеевского муниципального района Нижегородской области ограничительные мероприятия (карантин) с 25 апреля 2020 г. и до устранения угрозы распространения и (или) ликвидации очага инфекционного заболевания новой коронавирусной инфекции", - сказано в документе, подписанном губернатором Глебом Никитиным.

В субботу Нижегородская епархия сообщила, что у сестер, проживающих на территории монастыря, имеются простудные заболеваний, у некоторых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус в начальной стадии заболевания. Все заболевшие изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей.

Ранее власти ограничили въезд в село, а монастырь закрыли для прихожан с 15 до 30 апреля.

Нижегородская область находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Там зафиксировано более 1,2 тыс. случаев. 92 человека выздоровели, восемь умерли.