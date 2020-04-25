Замминистра дорожного хозяйства Ставрополья опроверг информацию о своем задержании

ПЯТИГОРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Мераб Фахириди сообщил, что информация о его задержании не соответствует действительности. Видеообращение чиновника опубликовано в аккаунте министерства в Instagram.

Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил, что замминистра задержан по делу, связанному с махинациями с землей.

"Сегодня в социальных сетях анонимно была распространена информация о моем якобы задержании. Это ложь. Я продолжаю работать на своем посту, никаких обвинений мне не предъявлялось", - сказал Фахириди.

Он также добавил, что в субботу проверял работу контрольно-пропускных пунктов, а после принял участие в заседании оперативного штаба региона.