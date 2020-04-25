Итальянская авиагруппа "Фречче триколори" пролетела над Римом по случаю Дня освобождения

РИМ, 25 апреля. /ТАСС/. День освобождения от фашизма и нацизма, 75-ю годовщину которого отмечают в субботу в Италии, проходит без традиционных торжественных церемоний. В условиях пандемии и всеобщего карантина сохранилась лишь одна традиция - пролет над столицей итальянской группы высшего пилотажа "Фречче триколори". Как сообщает агентство ANSA, вереница самолетов выпустила в небе над Римом дым цветов итальянского флага в честь праздника.

Самолеты пролетели на небольшой высоте над центром итальянской столицы, над основными достопримечательностями Вечного города, а также столичными властными дворцами, включая президентский Квиринальский. Наблюдать за этим зрелищем могли жители из окон своих домов. "Итальянский флаг в небе над пустынным Римом - уникальный полет, неожиданный и столь желанный. Пролет "Фречче триколори" - это послание надежды и национального единства, обращение к тем, кто страдает, кто борется в больницах, кто дома ожидает наступления лучших времен", - написано на странице в Twitter ВВС Италии, командование которых решило сделать такой символичный подарок итальянцам, поющим из окон партизанскую песню Bella ciao.

Италия начинала Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии. Но за два года до ее окончания, когда с союзника Адольфа Гитлера Бенито Муссолини были сняты полномочия премьер-министра, на Апеннинах стало действовать движение Сопротивления, инициировавшее национально-освободительную войну. Заключительным ее аккордом стало апрельское восстание 1945 года, в результате которого партизанам удалось освободить от фашистских оккупантов сотни городов северной и центральной Италии еще до прихода союзных войск. Муссолини был казнен партизанами при попытке бегства в Швейцарию 28 апреля.

Считается, что Италию освободили союзные американские войска, высадившиеся на итальянских побережьях. Однако 25 апреля на Апеннинах чествуют в основном участников партизанского движения. В рядах партизан сражались более пяти тысяч советских солдат, бежавших из нацистского плена. Многие из них погибли и похоронены в итальянской земле.