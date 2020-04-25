Министра здравоохранения Ростовской области госпитализировали с подозрением на инфаркт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с подозрением на инфаркт. Об этом сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.

"Татьяна Быковская в реанимации, ее доставили туда с подозрением на инфаркт", - сообщил собеседник.

По данным правительственного портала Ростовской области, днем в субботу Быковская принимала участие в заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.