Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 93 тыс.

ЖЕНЕВА, 25 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось за последние сутки более чем 93 тыс., что на 12 тыс. больше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа на почти 6 тыс., что несколько меньше, чем днем ранее, сообщила в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 мск 25 апреля в мире были зарегистрированы 2 719 897 инфицированных и 187 705 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 93 716, а летальных исходов - на 5 767. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 314 666 и 119 463 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 30 450, а умерших - на 2 940.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 1 047 508 человек, 53 103 умерли. По числу инфицированных за сутки (52 138) этот регион превосходит Европу, а по числу умерших (2 520) уступает ей.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 25 апреля там выявлен 154 971 инфицированный и зафиксировано 6 750 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 860 772. Далее следуют Испания (219 764), Италия (192 994), Германия (152 438), Великобритания (143 468), Франция (121 338), Турция (104 912), Иран (88 194), Китай (84 325) и Россия (68 622).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.