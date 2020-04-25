Зампред Синодального отдела внешних церковных связей заявил, что заразился коронавирусом

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском вражке, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, должен сообщить вам, что вчера получил результат анализа на вирус COVID-19, который мы с рядом других священнослужителей и сотрудников нашего прихода сдали во вторник. Результат - положительный, то есть вирус - есть. Наталья Балашова (жена Николая Балашова - прим. ТАСС) разделила мою участь и в этом случае <...>. Чувствуем себя вполне удовлетворительно, все у нас есть, благодарим <...> и желаем всем вам не болеть!", - написал протоиерей.

Он также предложил прихожанам присоединиться к видеоконференции с ним в воскресенье, 26 апреля, в Zoom. По словам Николая Балашова, храм из-за обнаружения у его клириков коронавируса закрыт, а "все священнослужители его либо больны, либо на карантине".

Ранее анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат у одного из священников храма Воскресения Словущего на Успенском вражке в Москве. В субботу источник в Московской патриархии сообщил ТАСС, что предположительно от коронавируса умер протодиакон Евгений Трофимов, служивший в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе в Москве. Настоятель этого собора протоиерей Александр Агейкин 21 апреля умер на 49-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.