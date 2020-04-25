{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Зампред Синодального отдела внешних церковных связей заявил, что заразился коронавирусом

Ранее анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат у одного из священников храма Воскресения Словущего на Успенском вражке в Москве

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском вражке, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Дорогие друзья, должен сообщить вам, что вчера получил результат анализа на вирус COVID-19, который мы с рядом других священнослужителей и сотрудников нашего прихода сдали во вторник. Результат - положительный, то есть вирус - есть. Наталья Балашова (жена Николая Балашова - прим. ТАСС) разделила мою участь и в этом случае <...>. Чувствуем себя вполне удовлетворительно, все у нас есть, благодарим <...> и желаем всем вам не болеть!", - написал протоиерей.

Он также предложил прихожанам присоединиться к видеоконференции с ним в воскресенье, 26 апреля, в Zoom. По словам Николая Балашова, храм из-за обнаружения у его клириков коронавируса закрыт, а "все священнослужители его либо больны, либо на карантине".

Ранее анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат у одного из священников храма Воскресения Словущего на Успенском вражке в Москве. В субботу источник в Московской патриархии сообщил ТАСС, что предположительно от коронавируса умер протодиакон Евгений Трофимов, служивший в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе в Москве. Настоятель этого собора протоиерей Александр Агейкин 21 апреля умер на 49-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
Число умерших в столице достигло 404 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС