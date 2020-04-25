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Пандемия коронавируса нового типа

В Тульской области продлили запрет на массовые мероприятия

Ограничительные меры в регионе действуют до 30 апреля

ТАСС, 25 апреля. Запрет на проведение массовых мероприятий и работу кинотеатров, стоматологических кабинетов и клубов продлен в Тульской области до 30 апреля. Соответствующий указ подписал в субботу губернатор региона Алексей Дюмин.

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"Внести в указ губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года №12 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения: по 30 апреля 2020 года [действует запрет на] проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, несовершеннолетним нельзя находиться в торговых центрах без сопровождения родителей или опекунов. По 30 апреля также не будут работать полустационарные центры соцобслуживания, букмекерские конторы, стоматологические кабинеты (за исключением оказания экстренной помощи и приема по записи при условии нахождения в помещении одного посетителя). Продлен запрет на выезды организованных детских групп за пределы области.

Также не работают строительные магазины, пункты самовывоза, массажные салоны, бани и киоски. В документе указано, что ограничения не распространяются на организации общественного питания и строительные магазины, работающие в режиме доставки, аптеки, салоны красоты и парикмахерские, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более пяти человек одновременно.

Теги
РоссияДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская областьПандемия коронавируса нового типа
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