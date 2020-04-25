Флорида после штата Нью-Йорк получит тесты на антитела к коронавирусу

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Власти штата Флорида 1 мая получат первую партию тест-систем, предназначенных для выявления антител в организме человека, перенесшего вызываемое новым коронавирусом заболевание. Об этом губернатор Флориды Рон Десантис сообщил в субботу на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN .

"Нам подтвердили, что 1 мая нам поступят тест-системы на антитела, которые мы заказывали", - отметил Десантис. Он пояснил, что Флорида получит такие тесты после штата Нью-Йорк, где ситуация с коронавирусом гораздо тревожнее. Во Флориде число случаев заражения достигло в субботу 30 839, а летальных исходов - 1 055.

Как информировал ранее глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) Стивен Хан, власти выдали разрешение на использование 63 различных систем для выявления нового коронавируса у пациентов. Речь идет как о диагностическом тестировании, так и об амбулаторном, а также о тестах на антитела. Порядка 400 компаний разрабатывают новые тест-системы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 924,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 52 782 человека.