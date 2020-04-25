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В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками

Речь идет о 150 жителях нескольких регионов страны

КАЛИНИНГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний" доставил в субботу в Калининград российских моряков, которые из-за коронавируса не могли покинуть город Лас-Пальмас в Испании после завершения работы в море. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

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"Самолет с российскими моряками прибыл из Лас-Пальмаса в Калининградский аэропорт Храброво", - сказал представитель штаба.

Сегодняшним рейсом вернулись на родину 90 жителей Калининградской области, 16 человек из Санкт-Петербурга, Псковской области и Карелии, и 44 жителя Республики Крым, уточнили в калининградском штабе. Моряки из Крыма вылетят в свой регион из Калининграда чартерным рейсом этой ночью, уточнил собеседник агентства.

Жителей регионов СЗФО поместят в обсерватор до момента вылета домой. Моряки из Калининграда, согласно предписанию главного санитарного врача региона, обязаны будут пройти двухнедельную самоизоляцию дома. Это требование распространят и на тех, кто живет вместе с ними. Через 10 дней их дополнительно обследуют, чтобы исключить вероятность заражения коронавирусом.

Как пояснили в региональном отделении Российского профессионального союза моряков (РПСМ), Лас-Пальмас - базовый порт, где меняются экипажи и ремонтируют многие рыболовецкие суда, "работающие на Африку". Российские моряки закончили работу, но не могли покинуть Лас-Пальмас из-за ограничений по коронавирусу.

Кроме того, в Лас-Пальмасе оставались и 200 рыбаков, работающих на мурманские компании. По оценке профсоюза, в подобной ситуации в мире оказались уже несколько десятков тысяч моряков и рыбаков из России. К лету их число может удвоиться.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКрымКалининградская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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