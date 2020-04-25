В Испании со 2 мая могут разрешить заниматься спортом на улице

МАДРИД, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство Испании может разрешить заниматься спортом на улице со 2 мая, если тенденция распространения нового коронавируса будет продолжать снижаться. Об этом заявил в субботу глава кабмина Педро Санчес.

По его словам, в стране была достигнута "первая победа" над пандемией. Премьер уточнил, что смягчение мер, введенных ранее для сдерживания коронавируса, будет проводиться поэтапно. "Я хотел бы вам объявить, что если позитивное развитие событий будет сохраняться, то со 2 мая можно будет выходить [на улицу], чтобы заниматься физкультурой по одному и гулять в сопровождении тех, с кем проживаешь", - уточнил Санчес.

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств в мире. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено около 224 тыс. случаев заражения коронавирусом, 22 902 пациента умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

С воскресенья власти решили ввести послабления для детей, которым теперь можно выходить на прогулку. Согласно новой норме, несовершеннолетним до 14 лет можно будет выходить на улицу каждый день на час в сопровождении взрослого человека с 09:00 до 21:00, гулять можно в радиусе 1 км от дома. Детям разрешено брать на улицу свои игрушки, при этом парки в стране все еще будут закрыты. Подростки от 14 лет и старше могут при разрешении родителей ходить за покупками.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2,8 млн человек, зафиксировано свыше 200 тыс. смертельных исходов.