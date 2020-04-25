Более 100 человек задержаны в Берлине на акции протеста против карантинных мер

БЕРЛИН, 25 апреля. /ТАСС/. Более 100 человек были задержаны в субботу в Берлине на акции протеста против ограничений, введенных властями в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило издание Die Welt .

Акция проходила у театра "Фольксбюне" (Берлинский народный театр) на площади Розы Люксембург в центре германской столицы. По последним данным, в ней приняли участие около 1 тыс. человек. Примерно в 15:00 (16:00 мск) полицейские выставили заграждения на улицах, ведущих к театру, чтобы не допустить наплыва новых протестующих к месту акции. Сотрудники правоохранительных органов при помощи громкоговорителей призвали демонстрантов разойтись в связи с запретом на проведение подобных собраний.

Власти Берлина не давали санкции на организацию демонстрации. Тем не менее представители самых разных политических течений прибыли на площадь Розы Люксембург выразить протест против мер, которые, по их мнению, ограничивают права и свободы. По данным правоохранительных органов Берлина, порядок обеспечивали около 200 сотрудников, в том числе в касках и бронежилетах.

Протестующие с сарказмом просили проходящих мимо полицейских "соблюдать дистанцию". В то же время собравшиеся сами не выдерживали необходимую дистанцию в 1,5 м по отношению к окружающим. Среди демонстрантов были, в частности, правые популисты, представители так называемых альтернативных СМИ, например, скандально известный в ФРГ журналист Кен Йебсен.

Ограничения

При этом ограничения, введенные в Берлине в связи с пандемией, по сравнению с некоторыми землями ФРГ, не говоря уже о других странах, довольно мягкие. Людям разрешено выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции. Работают магазины площадью не более 800 кв. м и небольшие рынки.

Гражданам запрещается собираться более чем по двое, кроме семей и людей, живущих под одной крышей. С 27 апреля обязательно нужно будет надевать респираторную маску в общественном транспорте. Но, например, ее ношение в магазинах, в отличие от большинства германских регионов, не будет обязанностью.

В Берлине, по оценке издания Der Tagesspiegel, заразились 5 607 человек, умерли 123. Выздоровели уже 4 508. В целом по Германии были инфицированы 156 059 человек, умерли 5 843.

Акция протеста против карантинных мер прошла в субботу также в Штутгарте. Она собрала, по разным оценкам, от 350 до 500 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,8 млн человек, свыше 200 тыс. умерли.