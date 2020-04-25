Легойда заявил, что слухи о сокрытии РПЦ масштабов заражения священников безосновательны

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Комментарии в социальных сетях о том, что Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции скрывает подлинные масштабы количества заражений коронавирусом клириков Русской православной церкви (РПЦ), безосновательны. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Комментарии в социальных сетях и публикации в некоторых СМИ, что Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции якобы скрывает подлинные масштабы количества заражений в Церкви или работает в закрытом режиме не имеют под собой никаких оснований. Нет никаких подтверждений тезиса о том, что масштабы распространения болезни среди клириков выше, чем в таких социальных группах, как врачи, полицейские и других. Все случаи заражения среди священно- и церковнослужителей находятся под контролем как церковных властей, так и компетентных органов санитарно-эпидемиологического надзора", - говорится в его сообщении.

По его мнению, в условиях ограничения присутствия верующих в храмах во многих регионах сведения о случаях заражения среди клира не являются общественно значимой информацией. "Люди не принимают решения посетить или не посетить тот или иной храм или монастырь, опираясь на эти сведения. В настоящие время в Москве и области богослужения в храмах совершаются без прихожан. <…> Поэтому утверждения, что отсутствие постоянно обновляющейся статистики якобы угрожает здоровью людей, являются измышлением", - написал Легойда.

Ранее РПЦ продлила ограничения на посещение храмов и монастырей, введенные в связи с обращением главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой, до 28 апреля.

25 апреля "Новая газета" опубликовала открытое письмо ряда публицистов Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о ежедневном информировании о том, сколько священников заразилось коронавирусом и сколько храмов было закрыто из-за пандемии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.