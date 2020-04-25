Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион. Пускать на территорию области будут только жителей с пропиской и людей с экстренными рабочими пропусками, сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор Глеб Никитин.

"На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска - на карантин", - говорится в сообщении.

В регионе уже введен ряд ограничений из-за коронавируса: действует система пропусков, приезжающие из ряда других субъектов должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

По словам губернатора, в целом нижегородцы соблюдают режим самоизоляции, однако есть и те, кто не выполняет требования. Так, некоторые ходят на работу с температурой и другими симптомами заболевания, отказываются проходить тестирование. Никитин отметил, что такое поведение может привести к появлению новых очагов и распространению заболевания.