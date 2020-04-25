{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Въехать в область можно будет по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион. Пускать на территорию области будут только жителей с пропиской и людей с экстренными рабочими пропусками, сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор Глеб Никитин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска - на карантин", - говорится в сообщении.

В регионе уже введен ряд ограничений из-за коронавируса: действует система пропусков, приезжающие из ряда других субъектов должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

По словам губернатора, в целом нижегородцы соблюдают режим самоизоляции, однако есть и те, кто не выполняет требования. Так, некоторые ходят на работу с температурой и другими симптомами заболевания, отказываются проходить тестирование. Никитин отметил, что такое поведение может привести к появлению новых очагов и распространению заболевания.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Онлайн-трансляцию празднования 125-летия Русского музея посмотрели более 500 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС