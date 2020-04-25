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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер-министр Франции представит 28 апреля план по выходу страны из карантина

В своем выступлении в парламенте Эдуар Филипп также затронет вызывающий споры план по использованию властями мобильной программы, позволяющей отслеживать перемещение граждан

ПАРИЖ, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 28 апреля представит в Национальном собрании (нижняя палата парламента) стратегический план по выходу страны из режима карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в субботу в Матиньонском дворце - рабочей резиденции главы французского правительства.

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Премьер обратится к депутатам Нацсобрания во вторник, 28 апреля, в 15:00 (16:00 мск). За этим последует обсуждение нижней палатой парламента предложений правительства и голосование по данному плану. Ранее правительство намеревалось лишь ознакомить Нацсобрание со своим планом и дать депутатам возможность высказать свое мнение. Под давлением оппозиции кабмину пришлось, однако, дать согласие на голосование палаты по проекту.

Как сообщили в Матиньонском дворце, в своем выступлении в парламенте Филипп также затронет вызывающий бурные споры в обществе и политическом мире страны план по использованию властями мобильной программы, позволяющей отслеживать перемещение граждан. Она рассчитана на то, чтобы оперативно выявлять тех, кто находился в контакте с инфицированными коронавирусом лицами.

Непростой план

Согласно предварительным данным, план по выходу из карантина, который разрабатывает высокопоставленный сотрудник администрации Жан Кастрекс, включает в себя 17 разделов - направлений приоритетных действий. В частности, будет решаться вопрос о том, в какой форме, какими темпами и методами будет проводиться возобновление занятий в школах и лицеях. Также план предусматривает меры по возобновлению деятельности закрытых на время карантина предприятий и по активизации работы общественного транспорта.

Особое внимание будет уделено такому острому вопросу, как снабжение населения дезинфицирующим гелем и защитными масками. Власти уже объявили, что в отличие от врачей и сотрудников других государственных структур для рядовых граждан будет разработана и выпущена специальная упрощенная модель маски, которую можно будет стирать и многократно использовать. В своем плане власти также объявят ряд мер по обеспечению ухода и защиты от коронавируса людей пожилого возраста, наиболее тяжело страдающих от эпидемии.

В понедельник, 27 апреля, накануне выступления премьера, правительство проведет консультации с представителями власти в регионах, мэрами городов с тем, чтобы уточнить ряд положений плана по завершению карантина. В частности, будет решаться вопрос, начать ли программу по свертыванию режима одновременно во всех регионах, либо же она будет частичной и ее сроки введения в действие и другие параметры будут зависеть от особенностей ситуации в каждом из департаментов.

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ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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