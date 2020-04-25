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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом

Число умерших в столице достигло 404 человек
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Еще 38 пациентов с коронавирусом за сутки умерли в Москве, всего умерли 404 инфицированных. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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