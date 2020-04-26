{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Туле из-за коронавируса умер терапевт

У врача диагностировали двустороннюю пневмонию

ТАСС, 26 апреля. Врач-терапевт клинической больницы "РЖД-Медицина" Андрей Кузин с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Туле от двусторонней пневмонии. Об этом сообщил в субботу оперативный штаб Тульской области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Врач-терапевт клинической больницы "РЖД-Медицина" в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Анализ на COVID-19 дал положительный результат", - говорится в сообщении.

В начале апреля у Кузина появились симптомы острой респираторной вирусной инфекции. После того, как лечение не дало положительной динамики, его госпитализировали. Анализ на коронавирус оказался положительным, у мужчины диагностировали двустороннюю пневмонию. В пресс-службе правительства региона уточнили, что у Кузина также были другие хронические заболевания.

Андрей Кузин родился в Туле в 1961 году, окончил Ярославский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Работал фельдшером выездной бригады скорой помощи, участковым терапевтом. С 2019 года работал врачом-терапевтом в клинической больнице "РЖД-Медицина".

Всего, по данным оперативного штаба на 25 апреля, в Тульской области выявлено 578 заразившихся коронавирусом. Умерли четыре человека, 59 выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияТульская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Онлайн-трансляцию празднования 125-летия Русского музея посмотрели более 500 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС