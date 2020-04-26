В Туле из-за коронавируса умер терапевт

ТАСС, 26 апреля. Врач-терапевт клинической больницы "РЖД-Медицина" Андрей Кузин с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Туле от двусторонней пневмонии. Об этом сообщил в субботу оперативный штаб Тульской области.

"Врач-терапевт клинической больницы "РЖД-Медицина" в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Анализ на COVID-19 дал положительный результат", - говорится в сообщении.

В начале апреля у Кузина появились симптомы острой респираторной вирусной инфекции. После того, как лечение не дало положительной динамики, его госпитализировали. Анализ на коронавирус оказался положительным, у мужчины диагностировали двустороннюю пневмонию. В пресс-службе правительства региона уточнили, что у Кузина также были другие хронические заболевания.

Андрей Кузин родился в Туле в 1961 году, окончил Ярославский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Работал фельдшером выездной бригады скорой помощи, участковым терапевтом. С 2019 года работал врачом-терапевтом в клинической больнице "РЖД-Медицина".

Всего, по данным оперативного штаба на 25 апреля, в Тульской области выявлено 578 заразившихся коронавирусом. Умерли четыре человека, 59 выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.