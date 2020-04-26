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Пандемия коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом на стройке в Белокаменке под Мурманском выросло до 791

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 961

МУРМАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтвердили еще у 105 рабочих подрядной строительной организации "Велесстрой" в Белокаменке под Мурманском, общее количество заболевших в Белокаменке составило 791 человек, в целом по Мурманской области - 961. Об этом сообщает в субботу оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

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"По состоянию на 23:00 25.04.2020 в Мурманской области выявлено 105 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 961; 791 - на стройплощадке в Белокаменке", - говорится в сообщении.

"Велесстрой" - один из 20 подрядчиков "Новатэка", которые возводят в Мурманской области Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), в работах занято около 11 тысяч человек, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя".

По информации оперативного штаба, строительный объект в Белокаменке находится под круглосуточной охраной службы безопасности компании "Новатэк", полиции, военной автоинспекции, по периметру объекта установлено видеонаблюдение, действуют ограничения на въезд и выезд. "Проехать через КПП могут только жители ЗАТО Александровск и с. Белокаменка, а также машины со спецпропусками, выдача которых строго регламентируется. Выезд в сторону Мурманска работников всех подрядных организаций со стройки без спецразрешения невозможен. Уже практически месяц на площадке ЦСКМС действует жесткий карантин", - сообщает оперативный штаб.

По информации "Велесстроя", за неделю объект в Белокаменке покинули 475 сотрудников, чартерными рейсами они были доставлены в другие регионы страны, часть переведена на обсервацию. В Кольском районе для этого используется профилакторий "Лапландия". Рядом с Белокаменкой силами МЧС развернут мобильный госпиталь на 40 коек, укомплектованный всем необходимым оборудованием, включая рентген-аппарат и аппараты ИВЛ.

На вечер субботы в Мурманской области подтвержден 961 случай инфицирования коронавирусом, 71 пациент выздоровел и выписан из больницы, 886 человек находятся на лечении, 4 умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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