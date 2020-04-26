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Пандемия коронавируса нового типа

Психологи МЧС назвали бессистемный просмотр информации о коронавирусе признаком тревоги

В Центре экстренной психологической помощи рекомендовали выбрать три-пять сайтов с официальной информацией и не искать ответы на свои вопросы в недостоверных источниках
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© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Психологи МЧС рассказали об основных признаках общей тревоги во время самоизоляции. Среди них - бессистемный и длительный просмотр информации о коронавирусной инфекции и о том, что с ней связано.

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"Общая тревога проявляется в бессистемном и длительном просматривании информационных материалов по тревожащей теме, когда сложно остановиться", - говорится в рекомендациях Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП), с которыми ознакомился ТАСС.

Психологи отмечают, что "тревога - это чувство, которое помогает человеку собраться, стать более внимательным". Но есть случаи, когда она чрезмерна, и тогда беспокойство становится очень сильным. "Тревогу и беспокойство очень часто может вызывать недостаток или избыток информации, особенно когда информация неоднозначная, противоречивая, разнонаправленная, излишне эмоционально окрашенная. В попытке как-то систематизировать ее, найти ответы, мы ищем и потребляем еще больше информации, которая, в свою очередь, снова увеличивает тревогу", - говорится в рекомендациях ЦЭПП. В этом случае люди могут терять способность заниматься какой-либо деятельностью, им сложно сосредоточиться и сделать запланированные дела, беспокойство от этого увеличивается и начинает казаться, что все это "накрывает с головой".

Кроме того, могут быть неприятные ощущения сильного сердцебиения, учащенного дыхания или неспособности сделать глубокий вдох, чувство тяжести в груди, покраснение или побледнение кожи, дрожь в руках, ощущение мышечного напряжения.

Психологи рекомендуют ограничить просмотр информации, выбрать три-пять сайтов с официальной информацией, не искать ответы на свои вопросы в недостоверных источниках. Также они советуют смотреть любимые фильмы, слушать музыку, читать книги, даже в домашних условиях не забывать про спорт, танцы и физическую активность, что поможет почувствовать себя лучше. Кроме того, психологи рекомендуют делать дыхательные упражнения, не скрывать своих переживаний и не стесняться обращаться за помощью не только к родным, но и специалистам.

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