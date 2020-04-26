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В России проживают более 1,7 млн человек, пострадавших от Чернобыльской катастрофы

В МЧС уточнили, что около 125 тыс. из них принимали участие в 1986-1990 годах в ликвидации последствий этой катастрофы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Более 1,7 млн человек, подвергшихся радиационному воздействию в результате Чернобыльской катастрофы, проживает в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Из более 1,7 млн жителей России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 1,5 млн - это проживающие на радиоактивно загрязненных территориях в 14 регионах страны либо переселившиеся с этих территорий на новое место жительства. Еще порядка 125 тыс. человек принимали участие в 1986-1990 годах в ликвидации последствий этой катастрофы", - уточнили в МЧС.

Социальная поддержка пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС предоставляется на основании соответствующих удостоверений, выдачу которых организует МЧС. Так, в 2019 году было выдано более 10 тыс. таких удостоверений, 9 тыс. из них людям, проживающим в зонах радиоактивного загрязнения либо выехавшим оттуда. Еще 1,4 тыс. удостоверений получили участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

МЧС России совместно с Министерствами здравоохранения России и Белоруссии с 2016 года реализует мероприятие Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Белоруссии и России, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". "За четыре года комплексную медицинскую помощь за счет средств бюджета Союзного государства получили более 4,4 тыс. пострадавших россиян, проживающих в 40 субъектах РФ. В текущем году медпомощь получат еще более 900 человек", - сообщили в МЧС.

В результате Чернобыльской катастрофы было загрязнено 140 тыс. кв. км территории СССР, на которой проживало около 7 млн человек. Наибольшему загрязнению подверглись обширные районы территории России, Украины и Белоруссии, в меньшей степени - других европейских стран.

В Российской Федерации радиоактивному загрязнению подверглось более 59 тыс. кв. км территории, в том числе около 2 млн га сельскохозяйственных угодий и около 1 млн га земель лесного фонда. На пострадавших территориях РФ проживало около 3 млн человек, из них более 52 тыс. было переселено.

Памятные мероприятия

В МЧС сообщили, что пандемия коронавируса внесла коррективы в мероприятия, которые ежегодно проводятся 26 апреля в память о ликвидаторах Чернобыльской катастрофы. 

"С целью сохранения памяти о событиях и героях катастрофы на Чернобыльской АЭС ежегодно 26 апреля на всей территории страны МЧС России совместно с общественными организациями "чернобыльцев" проводит памятные мероприятия. К сожалению, в текущем году эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в эти планы", - сказали в МЧС.

Традиционно в этот день памятный митинг проходил на Митинском кладбище, где на Аллее Славы похоронены 28 пожарных, которые первыми противостояли пожару на ЧАЭС и получили смертельную дозу радиации. На Митинском кладбище установлен мемориалу пожарному, прикрывающему своим телом ядерный гриб.

С последствиями аварии в Чернобыле боролись ликвидаторы из всех 15 республик СССР. Более 530 тыс. человек, принимавших участие в тушении пожара и расчистке территории, получили высокие дозы радиации. Всего же в 1986-1990 гг. к работам в зоне АЭС было привлечено свыше 800 тыс. специалистов, рабочих и военнослужащих. Более 90 тыс. из них за мужество и героизм были награждены высокими государственными наградами, 14 из них удостоены званий Героев Советского Союза и Российской Федерации.

В МЧС отметили, что 26 апреля не только Россия, но и весь мир вспоминает о тех, кто встал на борьбу с радиационной стихией. "Масштабы трагедии могли стать неизмеримо большими, если бы не мужество и самоотверженность пожарных, военнослужащих, специалистов, медицинских работников, которые с честью выполнили свой профессиональный и гражданский долг. Многие из них пожертвовали собственными жизнями ради спасения других", - сказали в МЧС.

Крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики произошла 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции близ Припяти Украинской СССР - при плановой его остановке и проведении испытания реактора произошел взрыв и пожар.

В России 26 апреля отмечается памятная дата - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих катастроф.

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