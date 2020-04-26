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Пандемия коронавируса нового типа

В МЧС рассказали, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

Специалисты ведомства посоветовали делать это только в случае опасности для жизни или здоровья, а также напомнили о необходимости сообщать о статусе "изолированного" при вызове сотрудников спецслужб или врачей
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 26 апреля. Специалисты МЧС России советуют россиянам покидать место самоизоляции исключительно в ситуации опасности для жизни или здоровья. Об этом говорится в рекомендации, разработанной сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

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"Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и др.)", - сообщается в документе, опубликованном на сайте института.

Ученые предложили гражданам договориться с родственниками, волонтерами или соседями для обеспечения продуктами и выноса мусора, а также вновь информировали о запрете покидать помещения и иметь "личные контакты с лицами, осуществляющими доставку". Кроме того, специалисты МЧС напомнили о необходимости сообщать о статусе "изолированного" в случае вызова сотрудников спецслужб или медработников.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,8 млн человек, свыше 200 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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