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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами прибыл в Хабаровск

Всех прилетевших пассажиров отправят в обсерватор из-за пандемии коронавируса

ХАБАРОВСК, 26 апреля. /ТАСС/. Рейс из Бангкока со 113 российскими гражданами, которые не могли вернуться домой из-за ограничений в связи с пандемией, прибыл в Хабаровск. Об этом ТАСС сообщили в хабаровском аэропорту.

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"Самолет приземлился", - сказали в аэропорту.

Как сообщили агентству в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, всех прилетевших отправят в обсерватор.

По данным Минкомсвязи РФ, на эти выходные запланировано несколько вывозных рейсов, в частности, из Бангкока в Петропавловск-Камчатский и Хабаровск, рейс из Сеула во Владивосток, а также вывозные рейсы для россиян из Бангкока и Пхукета, Гоа, Нанди и другие.

Теги
РоссияХабаровский крайСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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