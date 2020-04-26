Вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами прибыл в Хабаровск

ХАБАРОВСК, 26 апреля. /ТАСС/. Рейс из Бангкока со 113 российскими гражданами, которые не могли вернуться домой из-за ограничений в связи с пандемией, прибыл в Хабаровск. Об этом ТАСС сообщили в хабаровском аэропорту.

"Самолет приземлился", - сказали в аэропорту.

Как сообщили агентству в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, всех прилетевших отправят в обсерватор.

По данным Минкомсвязи РФ, на эти выходные запланировано несколько вывозных рейсов, в частности, из Бангкока в Петропавловск-Камчатский и Хабаровск, рейс из Сеула во Владивосток, а также вывозные рейсы для россиян из Бангкока и Пхукета, Гоа, Нанди и другие.