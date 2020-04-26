Первые 10 аппаратов ИВЛ от Минпромторга получила Благовещенская клиническая больница

"Первые 10 аппаратов искусственной вентиляции легких получила Благовещенская городская клиническая больница, на базе которой развернут инфекционный госпиталь для случаев, осложненных пневмониями. Пока никто из амурчан с установленным диагнозом COVID-19 не нуждается в подключении к ИВЛ, однако работа по оснащению коек проводится во всех учреждениях, задействованных в лечении больных новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, первые аппараты доставлены в регион от Минпромторга. Точной информации о том, когда и в каком количестве будет следующая поставка, пока нет. Еще 26 аппаратов ИВЛ закуплены в регион на средства резервного фонда правительства РФ. Их поставку правительство области ожидает в ближайшее время.

Всего в Амурской области выявлено 33 случая заражения коронавирусом, пять человек выздоровели, 28 продолжают получать необходимое лечение. В Приамурье развернуто пять инфекционных госпиталей на 397 коек, при этом часть из них должна быть оборудована аппаратами ИВЛ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.