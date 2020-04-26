Военные РФ и Италии провели дезинфекцию домов престарелых в трех городах провинции Брешиа

БЕРГАМО /Италия/, 26 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог еще трех лечебных учреждений провинции Брешиа. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Кьяри, Коккальо и Ровато провинции Брешиа", - говорится в сообщении.

Всего российские военные врачи эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны РФ совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей более чем в 77 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 85 зданий и сооружений, более 650 тыс. кв. м внутренних помещений и более 130 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

С 22 до 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты работают в районе города Бергамо (область Ломбардия), одного из наиболее пострадавших от пандемии. С 22 апреля они приступили к подобным операциям в соседней провинции Брешиа, также в значительной степени затронутой пандемией.

Всего в Италии число инфицированных коронавирусом достигло почти 190 тыс. человек, из которых более 25,5 тыс. скончались.