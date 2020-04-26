{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Военные РФ и Италии провели дезинфекцию домов престарелых в трех городах провинции Брешиа

Речь идет о городах Кьяри, Коккальо и Ровато

БЕРГАМО /Италия/, 26 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог еще трех лечебных учреждений провинции Брешиа. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Кьяри, Коккальо и Ровато провинции Брешиа", - говорится в сообщении.

Всего российские военные врачи эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны РФ совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей более чем в 77 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 85 зданий и сооружений, более 650 тыс. кв. м внутренних помещений и более 130 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием.

С 22 до 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты работают в районе города Бергамо (область Ломбардия), одного из наиболее пострадавших от пандемии. С 22 апреля они приступили к подобным операциям в соседней провинции Брешиа, также в значительной степени затронутой пандемией.

Всего в Италии число инфицированных коронавирусом достигло почти 190 тыс. человек, из которых более 25,5 тыс. скончались.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Вывозной рейс с россиянами прибыл на Камчатку из Таиланда
На борту самолета находятся более 120 россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС