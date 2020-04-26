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Облачная погода и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

Ночью температура воздуха может опуститься до нуля градусов

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Облачная погода преимущественно без осадков и до плюс 11 градусов ожидают москвичей в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до нуля.

Ожидается ветер северного и северо-западного направлений со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье днем температура будет колебаться в пределах от 7 до 12 градусов тепла, ночью в области похолодает до минус 3 градусов.

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Россия
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