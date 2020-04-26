Вывозной рейс с россиянами прибыл на Камчатку из Таиланда

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" из Бангкока с россиянами на борту приземлился в аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Рейс HZ 5491 из Бангкока через Шанхай прилетел с небольшой задержкой от плановой посадки - в 14:48 по местному времени (05:48 мск). По данным пресс-службы правительства Камчатки, на борту более 120 россиян, о точном числе пассажиров будет сообщено позже.

22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что число россиян, желающих вернуться на родину, но не имеющих возможности это сделать из-за ограничений в связи с пандемией, сохраняется в районе 30 тыс., как и на прошлой неделе.

На данный момент сформирован предварительный вывозной график до 27 апреля. В него вошли рейсы из Бангкока, Денпасара, Пхукета, Гоа и других. За месяц (с 20 марта по 21 апреля) в Россию удалось вернуть более 170 тыс. граждан, сообщали Минтранс и Росавиация. График рейсов формируется на основании заявлений, которые необходимо заполнить на сайте госуслуг.