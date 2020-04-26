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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Вывозной рейс из Денпасара с российскими туристами прибыл в Самару

На борту самолета находятся более 200 россиян

ТАСС, 26 апреля. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" с более чем 200 россиянами на борту прибыл из Денпасара в Самару, где выйдет часть пассажиров, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar. Остальную группу самолет доставит в Сочи.

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Согласно данным, опубликованным в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ, созданном для возвращения россиян на родину, в списке пассажиров 203 человека. Рейс организован для жителей Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Крым, Краснодарского края.

Чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".

Теги
РоссияСамарская областьСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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